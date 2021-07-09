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Землянам предсказали появление «второй Луны»

Светлана Иванова
10:27 09.07.2021
После взрыва Бетельгейзе с Земли будет выглядеть как полная Луна, считает ученый.
Землянам предсказали появление «второй Луны»
© Фото: Rogelio Bernal Andreo, deepskycolors.com, Wikimedia
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Взрыв звезды в созвездии Ориона Бетельгейзе будет таким ярким, что жители Земли невооруженным взглядом смогут наблюдать за явлением. Об этом рассказал на лекции в Московском планетариисотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Он подчеркнул, что Бетельгейзе будет выглядеть как полная Луна на небе.

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», - цитирует РИА Новости ученого.

По прогнозам астрономов, взрыв звезды ожидается в ближайшие десятки-сотни тысяч лет. В конце 2019 года Бетельгейзе начала терять свою яркость на небосводе, поэтому ученые ожидали взрыва в ближайшее время, однако позже выразительность космического объекта вернулась, а временную тусклость связали с выброшенным облаком пыли, которое перекрыло видимость.

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