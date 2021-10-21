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На Ростовской АЭС назвали причину отключения второго энергоблока

Иван Линдеманн
10:00 21.10.2021
Ранее сообщалось, что на атомной электростанции произошла утечка пара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Росэнергоатом
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Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. Об этом «Звезде» рассказал начальник пресс-службы станции Сергей Игнатовский.

Ранее сообщалось, что на АЭС произошла утечка пара.

«Двадцать первого октября 2021 года в 00.54 энергоблок №2 Ростовской АЭС по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», - сказал Игнатовский.

Энергоблоки №3 и №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

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