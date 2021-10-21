Утечка пара произошла на Ростовской АЭС

На Ростовской атомной электростанции произошла утечка пара. В связи с этим был остановлен второй энергоблок, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В настоящее время продолжают работу три энергоблока. Радиационный фон на территории станции находится в норме.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.