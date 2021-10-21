Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в Китае

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не комментируют сообщения об испытаниях КНР новых гиперзвуковых ракет. При этом администрация президента выражает свою озабоченность по поводу военных разработок Китая.

«Мы четко обозначили нашу озабоченность, и я думаю, что комментарии президента относительно новых военных возможностей, которые преследует КНР, отражают ее», - сказала Псаки в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее лидер США Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями об испытании новых гиперзвуковых ракет в КНР.

Американские СМИ сообщили, что Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие. Подчеркивалось, что это «застало врасплох» американскую разведку.

Издание Financial Times писало о том, что китайская ракета не достигла заданной цели, тем не менее прогресс, которого государство якобы добилось в разработке гиперзвукового вооружения, ошарашил США.