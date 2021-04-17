В условиях ночного «боя»: минометчики танковой армии ЗВО разгромили огневые позиции «противника»

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения минометчики гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО уничтожили огневые позиции и фортификационные сооружения условного противника. Мероприятия проходили в ночное время суток.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из 120-мм минометов 2С12 «Сани» на расстояния от 1000 до 2500 метров. Минометным расчетам давалось шесть осветительных и три осколочных мины для попадания в мишень. При наведении минометов расчет командовал на открытие огня осветительной миной и при слабой освещенности производил наводку.

Каждый расчет выполнил боевую стрельбу из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и продемонстрировал навыки управления автомобилями «Урал» в экстремальных условиях. Более 70% артиллеристов поразили мишени с первой попытки. Всего в ночных занятиях было задействовано свыше 100 военнослужащих и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.