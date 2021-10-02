Жуткое ДТП со взрывом в Москве попало на видео

В Москве на улице Нижние Мневники спортивный автомобиль на огромной скорости врезался в ограждение. Машина вместе с обломками взлетела вверх и взорвалась. Инцидент попал на видео, которое оказалось распоряжении Дептранса.

По данным столичного департамента, водитель спорткара погиб. На место происшествия выехали оперативные службы. По неподтвержденным данным, автомобиль имел региональные номера города Санкт-Петербург.

Ранее в московских Раменках спортивный автомобиль влетел в ограду храма Андрея Рублева. Водитель автомобиля рассказал «Звезде» что превысил скоростной режим и попал на мокрый участок пути.