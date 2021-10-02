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Глава правящей грузинской партии заявил о стремлении Саакашвили совершить госпереворот

Елизавета Потейчук
10:18 02.10.2021
Ираклий Кобахидзе считает, что Саакашвили прилетел в Грузию, дабы совершить попытку революции и устроить беспорядки в стране.
Глава правящей грузинской партии заявил о стремлении Саакашвили совершить госпереворот
© Фото: Sputnik, РИА Новости
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Руководитель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили прибыл в Грузию для совершения государственного переворота и провокации беспорядков. Все действия в отношении Михаила Саакашвили, уверяет партийный глава, будут проводиться в соответствии с правовыми нормами.

«Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — передает слова Кобахидзе агентство Interpressnews.

Ранее президент Грузии заключила, что никогда не помилует экс-главу страны Саакашвили. Саломе Зурабишвили считает, что он прилетел в Тбилиси перед выборами специально, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

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