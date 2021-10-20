Финансовый консультант рассказала о вредной привычке, снижающей пенсию

Свой доход на пенсии можно увеличить, отказавшись всего от одной вредной привычки. Об этом сообщила финансовый консультант Алена Никитина.

Речь идет о сигаретах. В среднем одна пачка в России стоит 150 рублей. Если тратить эту сумму ежедневно, то за месяц на курение уйдет более 4 тысяч.

«Если мы откладываем примерно четыре тысячи рублей в месяц, которые люди тратят на сигареты, за пятнадцать лет с учетом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около миллиона рублей», - сказала Никитина в интервью радио Sputnik.

Впоследствии с этих средств можно получать пассивный доход в четыре тысячи рублей в месяц.

Также, по словам финансового консультанта, подсчет денег, которые человек тратит на сигареты, может помочь ему отказаться от этой вредной привычки.

«Если человек уже принял решение, что надо отказаться от курения, и ему нужен дополнительный толчок, то финансовый расчет поможет принять это решение и бросить курить», - заключила она.

В начале октября вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры по профилактике курения в школах.