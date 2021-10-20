Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Финансовый консультант рассказала о вредной привычке, снижающей пенсию

Иван Линдеманн
09:06 20.10.2021
Речь идет о сигаретах. В среднем одна пачка в России стоит 150 рублей. Если тратить эту сумму ежедневно, то за месяц на курение уйдет более 4 тысяч.
Финансовый консультант рассказала о вредной привычке, снижающей пенсию
© Фото: congerdesign, Pixabay
Читайте нас на:

Свой доход на пенсии можно увеличить, отказавшись всего от одной вредной привычки. Об этом сообщила финансовый консультант Алена Никитина.

Речь идет о сигаретах. В среднем одна пачка в России стоит 150 рублей. Если тратить эту сумму ежедневно, то за месяц на курение уйдет более 4 тысяч.

«Если мы откладываем примерно четыре тысячи рублей в месяц, которые люди тратят на сигареты, за пятнадцать лет с учетом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около миллиона рублей», - сказала Никитина в интервью радио Sputnik.

Впоследствии с этих средств можно получать пассивный доход в четыре тысячи рублей в месяц.

Также, по словам финансового консультанта, подсчет денег, которые человек тратит на сигареты, может помочь ему отказаться от этой вредной привычки.

«Если человек уже принял решение, что надо отказаться от курения, и ему нужен дополнительный толчок, то финансовый расчет поможет принять это решение и бросить курить», - заключила она.

В начале октября вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры по профилактике курения в школах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.