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В Ростовской области задержали пытавшегося незаконно проникнуть в РФ украинца

Иван Линдеманн
09:38 20.10.2021
Отмечается, что ему может грозить до четырех лет лишения свободы.
В Ростовской области задержали пытавшегося незаконно проникнуть в РФ украинца
© Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области
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В Ростовской области сотрудниками пограничного управления Федеральной службы безопасности задержан гражданин Украины, который пытался незаконно проникнуть на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службу ПУ ФСБ России по региону.

«Нарушитель ранее пытался въехать на территорию России через автомобильный пункт пропуска Новошахтинск, но ему было отказано. Он был официально уведомлен о не разрешении ему въезда на территорию РФ до 2025 года», - сказали в ФСБ.

Отмечается, что в отношении украинца возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение режима государственной границы РФ иностранным гражданином». Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Также сотрудник ФСБ выясняют, не было ли в его действиях признаков преступления, предусмотренного по статье «Пересечение государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ».

В середине сентября сотрудники ФСБ РФ обезвредили террористические ячейки в восьми регионах страны.

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