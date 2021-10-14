ФСБ РФ обезвредила террористические ячейки в восьми регионах РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 14 человек, которые, по версии следствия, финансировали террористов, действующих на территории Сирии. Операции по задержанию прошли в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена их причастность к ресурсному обеспечению боевиков денежными средствами на идеологической основе. При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература», - говорится в сообщении ФСБ.

Судя по кадрам оперативной съемки, у задержанных обнаружили различное огнестрельное и пневматическое оружие, а также боеприпасы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания восьми террористов в Москве. По данным правоохранителей, задержанные занимались пропагандистской деятельностью.