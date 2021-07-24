Безруков стал отцом в пятый раз

Российский актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Как сообщил сам артист в своем профиле в Instagram, у него родился сын, которого назвали Василием.

«Нас стало больше!» - написал Безруков.

Актер в посте поблагодарил свою жену Анну и разместил ее фотографию с новорожденным, сделанную в медучреждении. Анна Матисон и Сергей Безруков имеют троих общих детей, включая четырехлетнюю дочь Марию и двухлетнего Степана.

Также народный артист РФ имеет двоих детей от первого брака. Безруков и актриса Кристина Смирнова являются родителями дочери Александры и сына Ивана.