В стране и мире Мощный взрыв прогремел у штаба пограничной полиции в Кабуле Иван Линдеманн Судя по кадрам из социальных сетей, в результате оказались повреждены несколько автомобилей. © Фото: SMMAfPak, Twitter Читайте нас на: Мощный взрыв прогремел в Кабуле. По данным агентства Aamaj News, все случилось напротив здания штаба пограничной полиции. Судя по кадрам из социальных сетей, в результате оказались повреждены некоторые автомобили. Также сообщается о нескольких раненых. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие смертник. Официального подтверждения этой информации нет. В середине октября в афганском Кандагаре произошел взрыв в здании шиитской мечети. В результате семь человек погибли, еще 20 ранены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика