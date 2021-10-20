Мощный взрыв прогремел у штаба пограничной полиции в Кабуле
Судя по кадрам из социальных сетей, в результате оказались повреждены несколько автомобилей.
© Фото: SMMAfPak, Twitter
Мощный взрыв прогремел в Кабуле. По данным агентства Aamaj News, все случилось напротив здания штаба пограничной полиции.
Судя по кадрам из социальных сетей, в результате оказались повреждены некоторые автомобили. Также сообщается о нескольких раненых.
По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие смертник. Официального подтверждения этой информации нет.
В середине октября в афганском Кандагаре произошел взрыв в здании шиитской мечети. В результате семь человек погибли, еще 20 ранены.