В МВД рассказали, как будет устроена ID-карта для иностранцев

В новом едином документе для иностранцев будет содержаться чип с персональными данными. Это биометрическая информация владельца документа, а также его статус, данные о выданной визе и ее сроки действия. Об этом рассказал замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

Адзинов напомнил, что ведомство сопровождает законопроект в сфере миграции. Он подразумевает введение единого документа, который будет удостоверять личность иностранца в России.

«Он будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке ее действия», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее в МВД озвучили самую распространенную причину для отказа на въезд для иностранцев - многократные административные правонарушения. Кроме того, одной из распространенных причин для отказа во въезде в РФ стало нарушение иностранцами сроков временного пребывания в стране в предыдущий приезд.