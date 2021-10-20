Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МВД рассказали, как будет устроена ID-карта для иностранцев

Иван Линдеманн
06:57 20.10.2021
МВД РФ сопровождает законопроект в сфере миграции. Он подразумевает введение единого документа, который будет удостоверять личность иностранца в России.
В МВД рассказали, как будет устроена ID-карта для иностранцев
© Фото: Zamir Usmanov globallookpress
Читайте нас на:

В новом едином документе для иностранцев будет содержаться чип с персональными данными. Это биометрическая информация владельца документа, а также его статус, данные о выданной визе и ее сроки действия.  Об этом рассказал замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

Адзинов напомнил, что ведомство сопровождает законопроект в сфере миграции. Он подразумевает введение единого документа, который будет удостоверять личность иностранца в России.

«Он будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке ее действия», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее в МВД озвучили самую распространенную причину для отказа на въезд для иностранцев - многократные административные правонарушения. Кроме того, одной из распространенных причин для отказа во въезде в РФ стало нарушение иностранцами сроков временного пребывания в стране в предыдущий приезд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.