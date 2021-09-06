В МВД назвали причины для отказа иностранцам во въезде в РФ

Многократные административные правонарушения стали самой распространенной причиной запрета иностранцам на въезд в Россию в этом году. Об этом сообщили в МВД РФ.

«В 2021 году, как и в предыдущие годы, основными причинами установления запрета на въезд в Российскую Федерацию по материалам МВД России и его территориальных органов являлось неоднократное совершение иностранными гражданами административных правонарушений на территории Российской Федерации», - цитирует РИА Новости заявление пресс-центра МВД.

Одной из самых распространенных причин для отказа во везде в РФ стало нарушение иностранцами сроков временного пребывания в стране в предыдущий приезд, добавили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что российский закон предусматривает 22 основания для временного запрета на въезд в страну для иностранных граждан.