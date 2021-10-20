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В Якутии из-за неисправности вынужденно сел самолет с вахтовиками

Анна Касаткина
06:32 20.10.2021
Пассажиры не пострадали, их разместили в гостиницах в ожидании замены воздушного судна.
В Якутии из-за неисправности вынужденно сел самолет с вахтовиками
© Фото: romankopin instagram
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Самолет с вахтовыми работниками вынужденно приземлился в якутском Среднеколымске из-за неисправности на борту. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Чукотского автономного округа Роман Копин.

По его словам, воздушное судно совершало рейс из Якутска в Певек.

«Самолет с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске - сработал датчик масла правого двигателя. Пассажиры размещены в гостиницах Среднеколымска и ожидают замены воздушного судна», - рассказал Копин.

Губернатор добавил, что задержка возникает уже не в первый раз, а теперь добавилась и техническая неисправность самолета.

«Ситуация не просто неприятная, а опасная», - подчеркнул он.

Власти Чукотки, отметил Копин, уже обратились по поводу инцидента в правительство Якутии и Росавиацию, чтобы воздействовать на авиакомпанию. О решении по поводу доставки пассажиров в Певек ответственные органы сообщат в ближайшее время, заключил он.

Ранее на Таймырском полуострове вынужденно совершил посадку вертолет Ми-8. На борту сработала сигнализация, оповещающая о пожаре в двигателе.

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