Названа причина вынужденной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре

Перед вынужденной посадкой на Таймыре у вертолета Ми-8 сработала сигнализация «пожар в двигателе». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета на транспорте.

«Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13 часов 30 минут местного времени вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от г. Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе"», - говорится в сообщении.

По информации СК, в вертолете находилось три члена экипажа, а также восемь пассажиров. В результате авиационного происшествия никто не пострадал, воздушное судно повреждено не было. В настоящий момент проводится доследственная проверка.