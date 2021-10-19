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Названа причина вынужденной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре

Анна Назайкина
12:08 19.10.2021
Как сообщалось ранее, на борту воздушного судна находилось три члена экипажа, а также восемь пассажиров.
Названа причина вынужденной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Перед вынужденной посадкой на Таймыре у вертолета Ми-8 сработала сигнализация «пожар в двигателе». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета на транспорте.

«Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года около 13 часов 30 минут местного времени вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 км от г. Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации "пожар в двигателе"», - говорится в сообщении.

По информации СК, в вертолете находилось три члена экипажа, а также восемь пассажиров. В результате авиационного происшествия никто не пострадал, воздушное судно повреждено не было. В настоящий момент проводится доследственная проверка.

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