Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Видно по глазам: врач назвал два симптома ранней стадии диабета

Виктория Ивашечкина
05:41 20.10.2021
По словам специалиста, если уровень глюкозы в крови постоянно высокий, то кровеносные сосуды будут серьезно повреждены.
Видно по глазам: врач назвал два симптома ранней стадии диабета
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Британский врач Джайлс Эдмондс рассказал о нескольких симптомах диабета ранней стадии.

Специалист заявил, что немедленного обращения в больницу требуют два состояния глаз. Диабетическая ретинопатия развивается у 50% пациентов, страдающих сахарным диабетом, передает Express.co.uk

По словам врача, если уровень глюкозы в крови постоянно высокий, то кровеносные сосуды в конечном итоге будут серьезно повреждены. Они могут «ослабевать, выпячиваться или просачиваться в сетчатку глаза».

По словам Эдмондса, если ситуация продолжит развиваться, то некоторые сосуды могут быть заблокированы, что спровоцирует рост или развитие новых на поверхности сетчатки. В этом случае человек даже может ослепнуть.

Врач рассказал, что первый признак повреждения сетчатки - это похожие на паутину пятна в глазах, как правило, черного или серого цвета. Еще одним симптомом является затуманенное зрение. Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов, находящейся в области глаз, которая воспринимает свет.

Ранее врач-офтальмолог Ирина Лещенко назвала опасные состояния, при которых у человека могут быть «больные глаза».

Она подчеркнула, что при увеличении слезоотделения возникает чувство «песка» в глазах, тяжесть, усталость, когда «глаза раздражаются от всего».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.