Видно по глазам: врач назвал два симптома ранней стадии диабета

Британский врач Джайлс Эдмондс рассказал о нескольких симптомах диабета ранней стадии.

Специалист заявил, что немедленного обращения в больницу требуют два состояния глаз. Диабетическая ретинопатия развивается у 50% пациентов, страдающих сахарным диабетом, передает Express.co.uk.

По словам врача, если уровень глюкозы в крови постоянно высокий, то кровеносные сосуды в конечном итоге будут серьезно повреждены. Они могут «ослабевать, выпячиваться или просачиваться в сетчатку глаза».

По словам Эдмондса, если ситуация продолжит развиваться, то некоторые сосуды могут быть заблокированы, что спровоцирует рост или развитие новых на поверхности сетчатки. В этом случае человек даже может ослепнуть.

Врач рассказал, что первый признак повреждения сетчатки - это похожие на паутину пятна в глазах, как правило, черного или серого цвета. Еще одним симптомом является затуманенное зрение. Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов, находящейся в области глаз, которая воспринимает свет.

Ранее врач-офтальмолог Ирина Лещенко назвала опасные состояния, при которых у человека могут быть «больные глаза».

Она подчеркнула, что при увеличении слезоотделения возникает чувство «песка» в глазах, тяжесть, усталость, когда «глаза раздражаются от всего».