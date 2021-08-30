Российские специалисты обнаружили в Сети новые фейковые приложения, предлагающие соцвыплаты

Эксперты «Лаборатории Касперского» в популярном магазине обнаружили несколько приложений, за счет которых мошенники намерены нажиться на россиянах, прикрываясь темой якобы социальных выплат. В том числе за перенесенную коронавирусную инфекцию. Как сообщили IT-специалисты, приложения созданы не для того, чтобы их пользователям переводили какие-то выплаты, а наоборот, чтобы эти самые пользователи отдавали свои деньги в руки обманщиков.

Скачивая и открывая любую из найденных подставных программ, человек автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят ввести личные данные для получения денег - ФИО и дату рождения, а также оплатить взнос за якобы оформление перевода или юридические услуги. Однако, выполнив это требование, человек не получает ничего.

«Несмотря на то что социальные выплаты в связи с коронавирусной инфекцией уже не производятся, злоумышленники активно используют эту тему в своих схемах», - сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Количество мошеннических писем с предложением скачать программу и получить социальную выплату, которые обращены к русскоязычной аудитории, только во втором квартале 2021 года выросло в три раза и превысило два миллиона. Судя по количеству все-таки установленных приложений людьми, которые клюнули на удочку аферистов и решили легко разбогатеть, потенциальная сумма «заработка» злоумышленников могла составить шесть миллионов рублей.

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что уведомили Google о подобных скамерских приложениях (вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение) в Google Play. На данный момент они уже удалены из магазина.