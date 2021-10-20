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Российские космонавты протестировали управление «Союзом» в одиночку

Виктория Ивашечкина
04:25 20.10.2021
Все последующие корабли «Союз МС» будут обладать подобной возможностью благодаря установке специального выносного пульта.
Российские космонавты протестировали управление «Союзом» в одиночку
© Фото: NASA globallookpress
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Командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко рассказал, что управление кораблем «Союз МС» в одиночку было успешно протестировано в ходе полета «киноэкипажа».

«Пока система проходит отработку, поэтому с непривычки отсутствие помощи бортинженера налагает дополнительные обязанности на командира. Но это очень полезное нововведение», - сказал Кононенко.

По его словам, все последующие корабли «Союз МС» будут обладать такой возможностью благодаря установке специального выносного пульта. Именно с него командир корабля сможет частично выполнять задачи вместо бортинженера, передает РИА Новости.

До текущего момента управление «Союзами» требовало двух космонавтов - командира и одного из двух бортинженеров корабля. Третье место могло быть отдано туристу.

Напомним, «киноэкипаж» с участием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. На станции участники космического путешествия провели 12 дней.

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