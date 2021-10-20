В МВД рассказали подробности допроса Собчак по делу о ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак на допросе в Сочи отказалась подписывать документ о неразглашении данных предварительного следствия по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», - приводит РИА Новости сообщение пресс-центра.

Трагедия произошла на трассе вблизи города Сочи 9 октября. В результате ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Собчак, один человек погиб, еще двое пострадали.

Водитель иномарки, в которой журналистка находилась на пассажирском сидении, признал свою вину в смертельной аварии, сама же Собчак неоднократно подчеркивала, что не просила его ехать быстрее. По решению суда водитель был направлен под домашний арест, телеведущая же была допрошена по делу о ДТП в качестве свидетеля.