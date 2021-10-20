СМИ: Собчак приехала в УВД Сочи по делу о смертельной аварии

Ксения Собчак приехала в УВД города Сочи по делу о смертельной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, что на трассе вблизи города Сочи 9 октября произошла авария. В результате ДТП с участием автомобиля, в котором была Собчак, один человек погиб, еще двое пострадали. Так, по словам одного из свидетелей аварии, даже пришлось ломать зубы пострадавшей женщине, чтобы вытащить язык, поскольку в противном случае она могла задохнуться.

Водитель признал свою вину в смертельной аварии, сама же Собчак неоднократно подчеркивала, что не просила его ехать быстрее. По решению суда водитель был направлен под домашний арест, телеведущая же была допрошена по делу о ДТП в качестве свидетеля.

Также в МВД сообщали, что у Собчак будет очная ставка с водителем, управлявшим ее автомобилем в момент ДТП.