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В МИД заявили о готовности стран «московского формата» к совместному восстановлению Афганистана

Майя Мусиенко
21:07 20.10.2021
На встрече в Москве собрались представители десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов*.
В МИД заявили о готовности стран «московского формата» к совместному восстановлению Афганистана
© Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress
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Страны, участвующие в «московском формате», готовы координировать усилия, чтобы оказать поддержку в постконфликтном восстановлении Афганистана. Об этом в среду заявили на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«С учетом непростой социально-экономической и гуманитарной обстановки в Афганистане отмечена готовность координировать усилия по содействию постконфликтному восстановлению страны», – говорится в сообщении ведомства.

Встреча «московского формата» по Афганистану состоялась в российской столице 20 октября. В ней приняли участие представители десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов*. Среди основных вопросов, затронутых на переговорах, были военно-политическая обстановка в регионе после того, как власть в стране перешла к талибам*, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

*«Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация.

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