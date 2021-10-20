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Участники «московского формата» обсудят ситуацию в Афганистане

Андрей Аркадьев
11:04 20.10.2021
В мероприятии планируется участие представителей из стран региона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ситуацию в Афганистане сегодня обсудят на заседании «московского формата». На встрече в российской столице запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в этой стране и формирования инклюзивного правительства.

Ожидается участие и представителей действующей власти Афганистана. Сейчас они прежде всего должны устранить главную проблему - террористов, которые угрожают не только самой стране, но и всему региону.

На фоне ситуации в регионе в Таджикистане на границе с Афганистаном проходят оперативно-стратегические маневры ОДКБ «Боевое братство - 2021».

Антитеррористические учения разделены на три составляющие: «Поиск-2021», «Взаимодействие-2021» и «Эшелон-2021». В рамках последних военнослужащие также совершили марш-бросок по пустынной местности и выполнили дозаправку техники в экстремальных условиях.

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