Призывник из Башкирии сделал операцию на глаза ради службы в армии

В Башкортостане в составе первой команды новобранцев осеннего призыва 2021 года отправили в войска Булата Шаяхметова, который ради службы в армии сделал операцию на глаза.

«У меня были трудности со зрением и для более комфортной службы я сделал лазерную коррекцию. Я хочу трудоустроиться в органы внутренних дел и мне необходимо отслужить в ВС РФ. Для этого я и сделал операцию. У меня служит отец, он подполковник полиции, потому я хочу продолжить эту традицию», - рассказал Шаяхметов.

Вместе с Булатом к месту службы в Сухопутных войсках отправили около 30 человек. Ранее каждый из них прошел основные этапы отбора для службы в войсках по призыву, начиная с углубленного медицинского осмотра и заканчивая получением необходимого вещевого имущества.

Все военнослужащие в военном комиссариате получили армейский несессер, комплект сим-карт для призывника и его родителей, который позволяет военнослужащему звонить родителям с места прохождения службы на льготных условиях. Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.