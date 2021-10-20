Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Призывник из Башкирии сделал операцию на глаза ради службы в армии

Ян Брацкий
20:40 20.10.2021
Молодой человек стремится в армию, чтобы после демобилизации продолжить служить, но уже в органах внутренних дел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Башкортостане в составе первой команды новобранцев осеннего призыва 2021 года отправили в войска Булата Шаяхметова, который ради службы в армии сделал операцию на глаза.

«У меня были трудности со зрением и для более комфортной службы я сделал лазерную коррекцию. Я хочу трудоустроиться в органы внутренних дел и мне необходимо отслужить в ВС РФ. Для этого я и сделал операцию. У меня служит отец, он подполковник полиции, потому я хочу продолжить эту традицию», - рассказал Шаяхметов.

Вместе с Булатом к месту службы в Сухопутных войсках отправили около 30 человек. Ранее каждый из них прошел основные этапы отбора для службы в войсках по призыву, начиная с углубленного медицинского осмотра и заканчивая получением необходимого вещевого имущества.

Все военнослужащие в военном комиссариате получили армейский несессер, комплект сим-карт для призывника и его родителей, который позволяет военнослужащему звонить родителям с места прохождения службы на льготных условиях. Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.