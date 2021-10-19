Первые призывники отправились в войска из регионов Сибири

Первые призывники отправились в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) со сборных призывных пунктов Алтая, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.

В ходе осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу работа с призывниками ведется в соответствие со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на наличие COVID-19, получили заключения военно-врачебных комиссий.

На сборных пунктах призывникам были выданы банковские и электронные персональные карты, а также комплекты повседневной формы одежды по цвету, соответствующей роду войск. В ходе осеннего призыва этого года в Сибирском регионе будет сформировано до 300 команд призывников. Большинство новобранцев пополнят войска Центрального военного округа.