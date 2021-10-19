В Крыму ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Постановление регионального Роспотребнадзора подписал врио главного государственного санитарного врача республики Дмитрий Крутиков.

Отмечается, что решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации. На полуострове заболеваемость растет примерно на 20-25% в неделю. В возрастной группе от 30 до 49 лет этот показатель за месяц увеличился больше чем в 2 раза.

Под новые ограничения попали работники образования, здравоохранения, торговли, транспорта, салонов красоты, прачечных и химчисток, банков, почтовых отделений, культурных и спортивных организаций, а также сотрудники государственных и муниципальных органов.

До 15 ноября они должны сделать первую прививку, до 20 декабря - вторую. Руководители должны обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала.

В настоящее время обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан действует почти в 70 регионах России. Уровень коллективного иммунитета не менее 80% пока не достигнут ни в одном субъекте.