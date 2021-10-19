Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Иван Линдеманн
11:03 19.10.2021
На полуострове заболеваемость растет примерно на 20-25% в неделю. В возрастной группе от 30 до 49 лет этот показатель за месяц увеличился больше чем в два раза.
В Крыму ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Постановление регионального Роспотребнадзора подписал врио главного государственного санитарного врача республики Дмитрий Крутиков.

Отмечается, что решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации. На полуострове заболеваемость растет примерно на 20-25% в неделю. В возрастной группе от 30 до 49 лет этот показатель за месяц увеличился больше чем в 2 раза.

Под новые ограничения попали работники образования, здравоохранения, торговли, транспорта, салонов красоты, прачечных и химчисток, банков, почтовых отделений, культурных и спортивных организаций, а также сотрудники государственных и муниципальных органов.

До 15 ноября они должны сделать первую прививку, до 20 декабря - вторую. Руководители должны обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала.

В настоящее время обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан действует почти в 70 регионах России. Уровень коллективного иммунитета не менее 80% пока не достигнут ни в одном субъекте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.