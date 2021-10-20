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Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова

Майя Мусиенко
18:53 20.10.2021
По данным офиса генпрокурора, теперь правоохранители могут экстрадировать политика.  
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по обвинению в госизмене по делу о подготовке в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом на своем официальном сайте сообщил офис генерального прокурора страны.

«С участием прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены», - сказано в сообщении.

В офисе генпрокурора Украины также добавили, что решение суда об аресте политика позволяет стороне обвинения начать процедуру его экстрадиции.

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