В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram в ряде стран пожаловались на сбои в работе социальной сети, следует из данных сайта Downdetector, который занимается отслеживанием проблем в работе популярных сервисов.

Как сообщается, сбой произошел около 16.50 по московскому времени. Было отмечено, что наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Соединенных Штатах. Кроме того, о трудностях с Instagram заявили пользователи из России, Канады, Великобритании, Испании и Италии.

Напомним, что 4 октября в разных странах мира в работе Instagram, Facebook, WhatsАpр, а также российских сервисов, включая «ВКонтакте», произошел серьезный сбой. Для Facebook он стал крупнейшим за все годы существования социальной сети.