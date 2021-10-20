Заморозки и сентябрьское тепло: синоптики рассказали о перепадах температуры в Москве

Магнитная буря, барические «горки» и температурная «пила» обрушились на Москву. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ожидаются геомагнитные колебания, сопровождающиеся резкими перепадами атмосферного давления и скачками температур.

Столбики термометров будут то опускаться почти до нуля, то подниматься до +14-ти. Ночью ожидаются заморозки с гололедицей на дорогах. Днем же, особенно в конце недели можно рассчитывать на потепление - погода будет почти как в сентябре.

Метеозависимым людям в эти дни советуют внимательнее отнестись к своему здоровью. Врачи рекомендуют беречь нервы, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, кофе заменить на успокаивающий травяной чай и гулять перед сном.