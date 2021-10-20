Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве поддержали законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Майя Мусиенко
17:06 20.10.2021
Сообщается, что ранее инициативу поддержал Верховный суд.
В правительстве поддержали законопроект о пожизненном сроке за педофилию
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов. Об этом в среду сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию», - написал парламентарий.

По его словам, ранее в поддержку законопроекта высказался и Верховный суд.

Законопроект был внесен в ГД в сентябре. Его авторы предлагают распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов. Подобное наказание в законопроекте предусмотрено для тех, чьими жертвами стали двое и более детей, а также для злоумышленников, которые совершили другое тяжкое или особо тяжкое преступление.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила о необходимости ужесточить меры контроля за педофилами, в частности, установить за ними пожизненный надзор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.