В правительстве поддержали законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов. Об этом в среду сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию», - написал парламентарий.

По его словам, ранее в поддержку законопроекта высказался и Верховный суд.

Законопроект был внесен в ГД в сентябре. Его авторы предлагают распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов. Подобное наказание в законопроекте предусмотрено для тех, чьими жертвами стали двое и более детей, а также для злоумышленников, которые совершили другое тяжкое или особо тяжкое преступление.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила о необходимости ужесточить меры контроля за педофилами, в частности, установить за ними пожизненный надзор.