Депутат открыл огонь из автомата у здания МВД в Абхазии

В Абхазии в городе Сухум депутат парламента подъехал к КПП МВД и открыл стрельбу из автомата «Калашникова». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

«01 октября 2021 года, примерно в 00 часов 10 минут в городе Сухум, депутат Ардзинба Алмасхан подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД. Выйдя из салона автомашины, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом, из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата конструкции „Калашникова“, выкрикивая содержащие ненормативную лексику выражения, произвел 20 выстрелов в воздух», - говорится в сообщении.





Также известно, что Ардзинба сразу скрылся с места происшествия. У входных ворот МВД обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,4 5 мм. Правоохранительные органы работают на месте происшествия.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что почти вся территория Абхазии осталась без света из-за аварии на ЛЭП. В результате неполадок без света осталось почти все население в 240 тысяч человек.