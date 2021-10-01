Почти вся территория Абхазии осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Согласно сообщениям СМИ, республика обесточена из-за ЧП в восточной части Абхазии.
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Абхазия почти полностью оказалась без электроэнергии. Виною всему стала авария на высоковольтной линии (ВЛ) в восточной части республики. Таким образом, без света сейчас находится почти все население в 240 тысяч человек.
«Произошло аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы службы РУП "Черноморэнерго"», - цитирует ТАСС сообщение энергетиков.
Ремонтные бригады пытаются в оперативном порядке решить вопрос и возобновить подачу электричества в дома жителей.