«Панцири-С» ВС РФ вернулись из Сербии в Россию с учений «Славянский щит - 2021»

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», принимавшие участие в учениях «Славянский щит - 2021» в Сербии, вернулись в Россию. Их доставка осуществлялась по воздуху военно-транспортными самолетами, сообщает Министерство обороны РФ.

«Воздушно-космические силы России завершили перемещение зенитной ракетно-артиллерийской батареи "Панцирь-С" на территорию Российской Федерации из Республики Сербия, где новейшие комплексы ПВО приняли участие в совместном российско-сербском учении по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2021"», - говорится в сообщении.

По прибытии в Россию подразделения ЗРПК «Панцирь-С» совершили марш в пункты постоянной дислокации, провели обслуживание техники и приступили к несению боевого дежурства по ПВО, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия и Сербия завершили совместные учения по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2021».

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.