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Шойгу заявил, что масштабные учения РФ и Белоруссии «Щит Союза» пройдут в 2023 году

Тимур Шерзад
14:00 20.10.2021
Еще министр обороны России сообщил, что продолжается совместная российско-белорусская работа по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Победы в Великой Отечественной войне. 
Шойгу заявил, что масштабные учения РФ и Белоруссии «Щит Союза» пройдут в 2023 году
© Фото: Минобороны России
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Российско-белорусские учения «Щит Союза» пройдут в 2023 году и станут ключевым событием в рамках обеспечения военной безопасности России и Белоруссии до 2024 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. 

«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году», - сказал Шойгу, подводя итоги совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Он отметил, что также будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных фактора и событиях с воздушными судами в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полетов госавиации. 

«Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях», - отметил Шойгу.

Также он заметил, что на коллегии удалось подвести проделанной с 2018 года итоги проделанной работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования для обеспечения региональной войсковой группировки. Шойгу добавил, что в интересах ее обеспечения будет разработана программа Союзного государства до 2026 года. 

Еще министр обороны России сообщил, что продолжается совместная работа по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Победы в Великой Отечественной войне. 

Кроме того, Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия подготовили совместную Военную доктрину. 

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