Найден новый способ спрогнозировать летальный исход от COVID-19

Международная группа ученых выявила биомаркер, который позволяет определить тяжесть течения COVID-19.

По словам специалистов, на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose - это синтез белка или РНК, которые он кодирует.

«У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток», - сказано в статье EMBO Molecular Medicine.

Ученые объяснили, что определить уровень hFwe-Lose можно при помощи мазка из носа. По словам специалистов, точность прогноза летального исхода болезни на основании hFwe-Lose составила 87,8-100%.

По мнению специалистов, метод оказался намного эффективнее, чем при опоре на такие параметры, как возраст и состояние здоровья пациента.

Ранее ученые выяснили, почему пожилые люди тяжелее переносят коронавирус.

По словам специалистов, количество клеток, экспрессирующих белок ACE2, необходимый COVID-19 для поражения тканей и органов, увеличивается в легких с возрастом.