Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Найден новый способ спрогнозировать летальный исход от COVID-19

Виктория Ивашечкина
01:40 20.10.2021
Специалисты выяснили, что на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose.
Найден новый способ спрогнозировать летальный исход от COVID-19
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
Читайте нас на:

Международная группа ученых выявила биомаркер, который позволяет определить тяжесть течения COVID-19.

По словам специалистов, на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose - это синтез белка или РНК, которые он кодирует.

«У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток», - сказано в статье EMBO Molecular Medicine.

Ученые объяснили, что определить уровень hFwe-Lose можно при помощи мазка из носа. По словам специалистов, точность прогноза летального исхода болезни на основании hFwe-Lose составила 87,8-100%.

По мнению специалистов, метод оказался намного эффективнее, чем при опоре на такие параметры, как возраст и состояние здоровья пациента.

Ранее ученые выяснили, почему пожилые люди тяжелее переносят коронавирус.

По словам специалистов, количество клеток, экспрессирующих белок ACE2, необходимый COVID-19 для поражения тканей и органов, увеличивается в легких с возрастом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.