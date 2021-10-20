Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников предупредил о рисках передозировки кальция

Анна Назайкина
13:50 20.10.2021
В то же время, рассказал врач, дефицит этого вещества приводит к развитию остеопороза.
Мясников предупредил о рисках передозировки кальция
© Фото: christopher lemercier, Unsplash
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил о рисках для здоровья передозировки витаминов с кальцием.

Он рассказал, что суточная порция более двух граммов кальция может представлять опасность для здорового человека, которому специалист не назначал большую дозу.

«Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги», - сказал медик.

В то же время, отметил врач, нехватка кальция может также быть опасна - дефицит этого вещества приводит к развитию остеопороза. Мясников посоветовал принимать 1 г кальция и 600 мг витамина D в сутки. По его словам, такой дозы хватит для нормального функционирования организма.

Ранее медик назвал препараты, которые могут привести к развитию псориаза. Он пояснил, что нередко развитие кожного заболевания начинается после приема бета-блокаторов, которые обычно назначают для лечения аритмии и гипертонии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.