Мясников предупредил о рисках передозировки кальция

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил о рисках для здоровья передозировки витаминов с кальцием.

Он рассказал, что суточная порция более двух граммов кальция может представлять опасность для здорового человека, которому специалист не назначал большую дозу.

«Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги», - сказал медик.

В то же время, отметил врач, нехватка кальция может также быть опасна - дефицит этого вещества приводит к развитию остеопороза. Мясников посоветовал принимать 1 г кальция и 600 мг витамина D в сутки. По его словам, такой дозы хватит для нормального функционирования организма.

Ранее медик назвал препараты, которые могут привести к развитию псориаза. Он пояснил, что нередко развитие кожного заболевания начинается после приема бета-блокаторов, которые обычно назначают для лечения аритмии и гипертонии.