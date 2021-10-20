Ливанов выразил соболезнования в связи со смертью Евграфова

Актер Василий Ливанов, сыгравший главную роль в фильме о Шерлоке Холмсе, выразил соболезнования в связи со смертью коллеги по съемочной площадке Виктора Евграфова. В разговоре со «Звездой» артист назвал исполнителя роли профессора Мориарти положительным человеком.

«Соболезнования близким его. Он положительный человек был», - сказал Ливанов.

Евграфов скончался на 74-м году жизни в Самаре, по предварительной информации, у него оторвался тромб после перенесенного коронавируса. Наиболее известен актер был по своей роли профессора Мориарти в популярной советской картине «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», всего за карьеру Евграфов сменил более 30 амплуа.