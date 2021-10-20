В стране и мире Умер исполнитель роли Мориарти в «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов Иван Линдеманн Отмечается, что актер восстанавливался после перенесенного коронавируса. © Фото: evgrafov_v, "ВКонтакте" Читайте нас на: В Самаре умер Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса. Актеру было 73 года. «Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны"», - говорится в сообщении киностудии «Самарафильм». Также отмечается, что, вероятно, у Евграфова оторвался тромб. «Предположительно, заслуженного артиста России Виктора Ивановича Евграфова похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища», - сказано в сообщении. Зрителю Евграфов запомнился по роли Мориарти. Всего в карьере актера - более 30 ролей, в том числе и в качестве каскадера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика