Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер исполнитель роли Мориарти в «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов

Иван Линдеманн
13:17 20.10.2021
Отмечается, что актер восстанавливался после перенесенного коронавируса.
Умер исполнитель роли Мориарти в «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов
© Фото: evgrafov_v, "ВКонтакте"
Читайте нас на:

В Самаре умер Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса. Актеру было 73 года.

«Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны"», - говорится в сообщении киностудии «Самарафильм».

Также отмечается, что, вероятно, у Евграфова оторвался тромб.

«Предположительно, заслуженного артиста России Виктора Ивановича Евграфова похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища», - сказано в сообщении.

Зрителю Евграфов запомнился по роли Мориарти. Всего в карьере актера - более 30 ролей, в том числе и в качестве каскадера.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.