Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

Президент РФ Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочей недели в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать штаб правительства, кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения», - сказал представитель Кремля.

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к Путину и ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею. По словам главы кабмина, решения о введении нерабочих дней «сложные, но необходимые». Мишустин отметил, что предыдущие меры такого рода показали положительный эффект.