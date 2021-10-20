Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Штраф в размере 100 тысяч рублей предстоит выплатить блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в своем видео. Такое решение вынес Зюзинский суд Москвы в среду, 20 октября, передает корреспондент «Звезды».

Дудя признали виновным и назначили ему штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщил защитник блогера журналистам.

«Оштрафовали на сто тысяч Юрия Александровича. Естественно, мы не согласны, будем обжаловать», - сказал он.

Уголовное дело против Дудя было возбуждено весной прошлого года после проверки интервью с блогером Ивангаем. Психолого-лингвистическая экспертиза интервью подтвердила факт наличия в нем пропаганды наркотиков. На заседание суда, где оглашался вердикт по его делу, блогер не явился.