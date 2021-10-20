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Дудь не явился на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков

Анна Касаткина
11:40 20.10.2021
На заседании суда интересы блогера представляет его защитник.
Дудь не явился на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков
© Фото: yurydud, Instagram
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Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков, не явился на судебное заседание по его делу. Интересы Дудя представляет его адвокат, передает корреспондент «Звезды» из Зюзинского суда Москвы.

Уголовное дело против Дудя было возбуждено весной прошлого года после проверки интервью с блогером Ивангаем. Психолого-лингвиситическая экспертиза интервью подтвердила факт наличия в нем пропаганды наркотиков.

В случае признания Дудя виновным, ему грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.

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