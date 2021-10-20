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Шойгу заявил, что США модернизируют тактическое ядерное оружие и базы их хранения в Европе

Андрей Аркадьев
12:52 20.10.2021
Особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия, отметил глава военного ведомства.
Шойгу заявил, что США модернизируют тактическое ядерное оружие и базы их хранения в Европе
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие США приступили к активной работе по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских государствах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов Североатлантического альянсам к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия, отметил Шойгу.

Министр добавил, что в России в данных действиях видят прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также Шойгу заявил, что НАТО наращивает присутствие у границ России и Белоруссии.

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