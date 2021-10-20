Армия Шойгу заявил, что США модернизируют тактическое ядерное оружие и базы их хранения в Европе Андрей Аркадьев Особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия, отметил глава военного ведомства. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие США приступили к активной работе по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских государствах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов Североатлантического альянсам к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия, отметил Шойгу. Министр добавил, что в России в данных действиях видят прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Также Шойгу заявил, что НАТО наращивает присутствие у границ России и Белоруссии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика