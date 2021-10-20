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Криминалист описал портрет типичного современного преступника

Светлана Иванова
12:05 20.10.2021
Преступники стали более образованными и чаще используют Интернет для поиска жертв, уточнили в Главном управлении криминалистики СК.
Криминалист описал портрет типичного современного преступника
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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За последние годы преступники стали более образованными. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ криминалистики Следственного комитета России Анатолий Сазонов. Как подчеркнул специалист, маньяки, в свою очередь, более активно используют Интернет, в том числе соцсети.

Сазонов в интервью РИА Новости отметил, что сейчас кроме общеуголовных преступников, совершающих правонарушения на бытовом уровне, растет число случаев интеллектуальной преступности.

«У нас растет количество преступлений, совершенных с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования, часто это великолепные программисты, технари», - пояснил криминалист.

Маньяки активно применяют информационные технологии для поиска своих жертв, а также совершают «половые преступления, развращают молодое поколение через переписки, игры», указал Сазонов.

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