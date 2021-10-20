В стране и мире В Москву прибыла делегация талибов* Анна Назайкина На встрече запланировано обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москву прибыла делегация талибов*, сегодня в российской столице должны пройти переговоры «Московского формата» по Афганистану. В консультациях и форуме по основной теме примут участие делегаты из десяти стран региона, глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель главы нынешнего правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Планируется, что на встрече обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в этой стране и формирования инклюзивного правительства. * «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика