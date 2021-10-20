Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саакашвили согласился на госпитализацию ради «здравого ума»

Анна Касаткина
12:41 20.10.2021
Госпитализировать голодающего экс-президента ранее рекомендовал консилиум врачей.
Саакашвили согласился на госпитализацию ради «здравого ума»
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Голодающий 20-й день в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию. По его словам, он делает это ради того, чтобы сохранить здравый ум и работоспособность.

Консилиум врачей, созданный по указу грузинского Минздрава, посетил Саакашвили во вторник, 19 октября. Позже консилиум провел встречу с представителями Министерства юстиции страны и рекомендовал госпитализировать заключенного.

«Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей», - зачитал его послание адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Саакашвили добавил, что он может таким образом участвовать в текущих событиях и «помочь Грузии», хотя и в ограниченной мере.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине бывший президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу бывшего главу государства приговорили к трем годам тюрьмы, по второму - к шести.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.