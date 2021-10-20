Саакашвили согласился на госпитализацию ради «здравого ума»

Голодающий 20-й день в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию. По его словам, он делает это ради того, чтобы сохранить здравый ум и работоспособность.

Консилиум врачей, созданный по указу грузинского Минздрава, посетил Саакашвили во вторник, 19 октября. Позже консилиум провел встречу с представителями Министерства юстиции страны и рекомендовал госпитализировать заключенного.

«Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей», - зачитал его послание адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Саакашвили добавил, что он может таким образом участвовать в текущих событиях и «помочь Грузии», хотя и в ограниченной мере.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине бывший президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу бывшего главу государства приговорили к трем годам тюрьмы, по второму - к шести.