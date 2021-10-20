Армия Военнослужащие стран ОДКБ провели массовую заправку бронетехники в ходе учений «Эшелон-2021» Роман Захаров Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля «КамАЗ» «Мустанг», который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вблизи границы с Афганистаном на полигоне Харб-Майдон в ходе специальных учений «Эшелон-2021» воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военнослужащие провели массовую заправку бронетехники. Военные совершили многокилометровый марш в район полигона Харб-Майдон для доставки горюче-смазочных материалов бойцам, выполняющим учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Подразделения обеспечения развернули около 30 раздаточных рукавов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АЦ-7-4310, АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 с ПЗП-14. Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля «КамАЗ» «Мустанг», который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ходе маневров группировка коллективных сил ОДКБ отработала задачи по проведению совместной заправки техники, всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика