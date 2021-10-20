Военнослужащие стран ОДКБ провели массовую заправку бронетехники в ходе учений «Эшелон-2021»
Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля «КамАЗ» «Мустанг», который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вблизи границы с Афганистаном на полигоне Харб-Майдон в ходе специальных учений «Эшелон-2021» воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военнослужащие провели массовую заправку бронетехники.
Военные совершили многокилометровый марш в район полигона Харб-Майдон для доставки горюче-смазочных материалов бойцам, выполняющим учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника.
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