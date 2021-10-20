Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военнослужащие стран ОДКБ провели массовую заправку бронетехники в ходе учений «Эшелон-2021»

Роман Захаров
02:20 20.10.2021
Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля «КамАЗ» «Мустанг», который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Вблизи границы с Афганистаном на полигоне Харб-Майдон в ходе специальных учений «Эшелон-2021» воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военнослужащие провели массовую заправку бронетехники.

Военные совершили многокилометровый марш в район полигона Харб-Майдон для доставки горюче-смазочных материалов бойцам, выполняющим учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подразделения обеспечения развернули около 30 раздаточных рукавов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АЦ-7-4310, АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 с ПЗП-14. Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля «КамАЗ» «Мустанг», который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе маневров группировка коллективных сил ОДКБ отработала задачи по проведению совместной заправки техники, всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.