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Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует перестановки в правительстве

Иван Линдеманн
10:21 20.10.2021
Так он ответил на сообщения в СМИ о том, что глава Минпромторга Денис Мантуров может уйти в отставку.
Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует перестановки в правительстве
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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Кремль никогда не анонсирует перестановки в правительстве. Так Дмитрий Песков ответил на сообщения в СМИ о том, что глава Минпромторга Денис Мантуров может уйти в отставку.

«Мы никогда не анонсируем», - сказал Песков РИА Новости.

По неподтвержденной информации, Мантуров может занять пост вице-премьера. На должность министра промышленности и торговли, по информации СМИ, рассматриваются три губернатора: Свердловской области - Евгений Куйвашев, Челябинской области - Алексей Текслер, Новгородской области - Андрей Никитин.

Действующее правительство сформировано в январе 2020 года. Последние кадровые изменения были в ноябре, когда президент назначил трех новых министров и вице-премьера.

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