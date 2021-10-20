Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует перестановки в правительстве

Кремль никогда не анонсирует перестановки в правительстве. Так Дмитрий Песков ответил на сообщения в СМИ о том, что глава Минпромторга Денис Мантуров может уйти в отставку.

«Мы никогда не анонсируем», - сказал Песков РИА Новости.

По неподтвержденной информации, Мантуров может занять пост вице-премьера. На должность министра промышленности и торговли, по информации СМИ, рассматриваются три губернатора: Свердловской области - Евгений Куйвашев, Челябинской области - Алексей Текслер, Новгородской области - Андрей Никитин.

Действующее правительство сформировано в январе 2020 года. Последние кадровые изменения были в ноябре, когда президент назначил трех новых министров и вице-премьера.