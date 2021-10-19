СМИ раскрыли подробности пуска КНДР баллистической ракеты

КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) у восточного побережья страны, предполагают южнокорейские военные. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Joongang Ilbo.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), как минимум одна ракета была выпущена около 10.17 по местному времени (3.17 мск). Запуск, согласно данным инсайдеров, совершался из района верфи Синпо на северо-востоке страны, где базируются подводные лодки и оборудование для испытательных пусков БРПЛ.

В то же время в Японии во вторник заявили о запуске со стороны Северной Кореи двух баллистических ракет. Государство выдвинуло КНДР протест в связи с этими пусками.

Ранее в Северной Корее рассказали об испытании зенитной ракеты нового типа. Национальная академия обороны КНДР провела испытательный запуск с целью проверки работоспособности стартовой площадки, ракеты и оценки ее боевых характеристик 30 сентября.