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Девушки-военнослужащие прошли тактико-специальную подготовку в ВВО накануне Дня военного связиста

Андрей Аркадьев
12:36 19.10.2021
Военнослужащие проверяют, ровно ли установлены антенно-мачтовые устройства, при необходимости подтягивают тросы и запускают электрогенераторы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Накануне своего профессионального праздника военные связисты Восточного округа прошли курс тактико-специальной подготовки. Девушки-военнослужащие отработали задачи по развертыванию радиорелейных станций Р-419Л1, антенного модуля Р-431АМ, а также мобильного комплекса видеоконференцсвязи.

Военнослужащие проверяют, ровно ли установлены антенно-мачтовые устройства, при необходимости подтягивают тросы и запускают электрогенераторы.

С начала года более 300 женщин, проходящих военную службу по контракту, завершили курс интенсивной общевойсковой подготовки в частях межвидового учебного центра Восточного военного округа.

Двадцатого октября военнослужащие войск связи ВВО на Дальнем Востоке отмечают 102-ю годовщину со дня образования войск.

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