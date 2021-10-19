Армия Девушки-военнослужащие прошли тактико-специальную подготовку в ВВО накануне Дня военного связиста Андрей Аркадьев Военнослужащие проверяют, ровно ли установлены антенно-мачтовые устройства, при необходимости подтягивают тросы и запускают электрогенераторы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Накануне своего профессионального праздника военные связисты Восточного округа прошли курс тактико-специальной подготовки. Девушки-военнослужащие отработали задачи по развертыванию радиорелейных станций Р-419Л1, антенного модуля Р-431АМ, а также мобильного комплекса видеоконференцсвязи. Военнослужащие проверяют, ровно ли установлены антенно-мачтовые устройства, при необходимости подтягивают тросы и запускают электрогенераторы. С начала года более 300 женщин, проходящих военную службу по контракту, завершили курс интенсивной общевойсковой подготовки в частях межвидового учебного центра Восточного военного округа. Двадцатого октября военнослужащие войск связи ВВО на Дальнем Востоке отмечают 102-ю годовщину со дня образования войск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика