Москвичей предупредили о резких перепадах давления

Атмосферное давление в Москве с сегодняшнего дня начало повышаться, в среду оно достигнет максимального показателя - до 750 мм рт. ст., а затем в четверг резко упадет до 736 мм рт. ст. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«За сутки - на 14 мм. Если вы поднимитесь на башню “Федерация”, то вы испытаете перепад давления в течение десяти минут в два раза больше. Или, например, вы живете на десятом этаже. Если вы спуститесь в метро на 60 метров, это примерно 10 мм в течение нескольких минут, и ни у кого ничего не случается», - отметил он.

Синоптик обратил внимание, что естественное изменение атмосферного давления, связанное с циркуляцией воздушных масс, люди замечают чаще, чем ежедневные бытовые перепады давления.

«А вот такие бытовые, в несколько раз более резкие, более существенные изменения никто не замечает. Здесь, по-моему, больше психологии, чем медицины», - заявил Синенков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральную Россию с понедельника придет холодный атмосферный фронт. При этом ожидаются дожди и похолодание. Дневная температура в столице понизится до +4...+9°С, а далее станет еще холоднее.